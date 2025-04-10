Schmatzo: SüßkartoffelnJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 389: Schmatzo: Süßkartoffeln
15 Min.Folge vom 10.04.2025
Alex überrascht die Kochkids mit ganz speziellen Kartoffeln, nämlich Süßkartoffeln. Die schmecken ein wenig süßer als normale Kartoffeln. Deshalb will Alex den Kochkids heute zeigen, dass man damit auch süße Nachspeisen machen kann. Valerian und Lukas sind skeptisch - ob das wirklich funktioniert? Bildquelle: ORF
