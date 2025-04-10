Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmatzo

Schmatzo: Süßkartoffeln

ORF1Staffel 1Folge 389vom 10.04.2025
Schmatzo: Süßkartoffeln

Schmatzo

Folge 389: Schmatzo: Süßkartoffeln

15 Min.Folge vom 10.04.2025

Alex überrascht die Kochkids mit ganz speziellen Kartoffeln, nämlich Süßkartoffeln. Die schmecken ein wenig süßer als normale Kartoffeln. Deshalb will Alex den Kochkids heute zeigen, dass man damit auch süße Nachspeisen machen kann. Valerian und Lukas sind skeptisch - ob das wirklich funktioniert? Bildquelle: ORF

