Schmatzo
Folge 377: Schmatzo: Orange
16 Min.Folge vom 30.03.2025
Heute wird es fruchtig! Denn heute kochen die Kinder mit Orangen. Es werden sowohl süße Speisen, wie leckere Orangen-Schlecker und Orangenkuchen zubereitet, als auch salzige Orangenbutter gemacht. Alex möchte den Koch-Kids beweisen, dass Orangen auch in einem Salat hervorragend schmecken können und zaubert einen Salat à l'Orange. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmatzo
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0