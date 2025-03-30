Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Orange

ORF1Staffel 1Folge 377vom 30.03.2025
Schmatzo: Orange

Schmatzo: OrangeJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 377: Schmatzo: Orange

16 Min.Folge vom 30.03.2025

Heute wird es fruchtig! Denn heute kochen die Kinder mit Orangen. Es werden sowohl süße Speisen, wie leckere Orangen-Schlecker und Orangenkuchen zubereitet, als auch salzige Orangenbutter gemacht. Alex möchte den Koch-Kids beweisen, dass Orangen auch in einem Salat hervorragend schmecken können und zaubert einen Salat à l'Orange. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 1 Staffeln und Folgen