Schmatzo
Folge 379: Schmatzo: Kirsche
16 Min.Folge vom 31.03.2025
Heute dreht sich alles um Kirschen! Während die Koch-Kids Kirschen-Liebhaber sind, ist Alex eher weniger begeistert und muss erst vom Thema überzeugt werden. Die einen Kinder bereiten heute fruchtig-süßes Kirschtiramisu und Kirscheis zu, die anderen zaubern Kirschsalat. Alex macht knuspriges Kirsch-Bruschetta. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmatzo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1