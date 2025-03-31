Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Kirsche

ORF1Staffel 1Folge 379vom 31.03.2025
Schmatzo: Kirsche

Schmatzo: KirscheJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 379: Schmatzo: Kirsche

16 Min.Folge vom 31.03.2025

Heute dreht sich alles um Kirschen! Während die Koch-Kids Kirschen-Liebhaber sind, ist Alex eher weniger begeistert und muss erst vom Thema überzeugt werden. Die einen Kinder bereiten heute fruchtig-süßes Kirschtiramisu und Kirscheis zu, die anderen zaubern Kirschsalat. Alex macht knuspriges Kirsch-Bruschetta. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 1 Staffeln und Folgen