Schmatzo
Folge 380: Schmatzo: Tomate
16 Min.Folge vom 01.04.2025
Als Alex verkündet, dass sie heute mit Goldäpfeln kochen, herrscht Rätselraten unter den Kindern. Was sind denn bitte Goldäpfel? Alex meint natürlich Tomaten! Gelbe, grüne, violette, kleine, große, ovale, runde - Tomaten gibt es in allen Farben und Formen. Und es gibt auch jede Menge Gerichte mit Tomaten. Bildquelle: ORF
Schmatzo
Altersfreigabe:
0