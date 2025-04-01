Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 380vom 01.04.2025
16 Min.Folge vom 01.04.2025

Als Alex verkündet, dass sie heute mit Goldäpfeln kochen, herrscht Rätselraten unter den Kindern. Was sind denn bitte Goldäpfel? Alex meint natürlich Tomaten! Gelbe, grüne, violette, kleine, große, ovale, runde - Tomaten gibt es in allen Farben und Formen. Und es gibt auch jede Menge Gerichte mit Tomaten. Bildquelle: ORF

