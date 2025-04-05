Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Nougat

ORF1Staffel 1Folge 384vom 05.04.2025
Schmatzo: Nougat

Schmatzo: NougatJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 384: Schmatzo: Nougat

15 Min.Folge vom 05.04.2025

Das heutige Thema lieben alle: Nougat! Sogar so sehr, dass die Koch-Kids sofort in die Küche laufen! Dort warten tolle Gerichte auf sie: Nougat-Pralinen, eine spektakuläre Nougat-Torte und bunt-weißes Nougat! Das wird ja heute eine einfache Sache für Alex. Oder vielleicht auch nicht? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 1 Staffeln und Folgen