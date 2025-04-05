Schmatzo
Folge 384: Schmatzo: Nougat
15 Min.Folge vom 05.04.2025
Das heutige Thema lieben alle: Nougat! Sogar so sehr, dass die Koch-Kids sofort in die Küche laufen! Dort warten tolle Gerichte auf sie: Nougat-Pralinen, eine spektakuläre Nougat-Torte und bunt-weißes Nougat! Das wird ja heute eine einfache Sache für Alex. Oder vielleicht auch nicht? Bildquelle: ORF
