Schmatzo
Folge 387: Schmatzo: Brokkoli
16 Min.Folge vom 08.04.2025
Es ist grün und gesund. Das heutige Thema ist Brokkoli! Doch die Begeisterung dafür hält sich in Grenzen. Nur Alexandra und Kyra mögen Brokkoli. Da hat sich Alex keine leichte Aufgabe ausgesucht. Denn Amanda kann mit dem grünen Gemüse wenig anfangen. Da hast du heute wohl alle Hände voll zu tun, Alex! Bildquelle: ORF
Schmatzo
Altersfreigabe:
0