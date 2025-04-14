Schmatzo
Folge 392: Schmatzo: Marille
Die Freude ist groß! Heute hat Alex Marillen unter seiner Servierhaube versteckt. Alle Koch-Kids sind von der süßen Frucht begeistert und können es kaum erwarten loszulegen. Nur Nadja ist von den Marillen nicht überzeugt. Können die anderen sie mit ihrer Freude anstecken? Auf die Kinder warten fruchtige Herausforderungen: Die glitschigen Marillen lassen sich nicht gut schneiden. Und auch beim Teig ausrollen müssen Paul und Lukas im Team zusammenarbeiten. Hannah und Leah kommen bei ihrem Gericht beinahe die Tränen. Schaffen es die Kids alles nach Plan zu kochen? Die ausgefallenen Gerichte landen auf dem gedeckten Tisch. Alle lieben die Marillen! Auch Nadja ist noch auf den Geschmack gekommen und lobt Alex' Schokoladen-Marillen-Marmelade. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
