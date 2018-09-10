Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 10.09.2018 - Aida LoosJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 12: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 10.09.2018 - Aida Loos
46 Min.Folge vom 10.09.2018Ab 6
Auch in dieser Saison bei "Sehr witzig!? der Witze-Stammtisch" auf PULS 4 können sich die Stargäste sehen lassen: Den Auftakt macht Kabarettistin und Schauspielerin Aida Loos, die sich als unanständige Witz-Expertin entpuppt.
