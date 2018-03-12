Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 12.03.2018 - Gerold Rudle

PULS 4Staffel 5Folge 2vom 12.03.2018
45 Min.Folge vom 12.03.2018Ab 6

Gerold Rudle ist ein österreichischer Kabarettist und Schauspieler. Mit vielen Schenkelklopfern sorgt er für Lacher bei "Sehr witzig!?" auf PULS 4.

