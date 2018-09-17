Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 17.09.2018 - Gernot Haas

PULS 4Staffel 5Folge 13vom 17.09.2018
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 17.09.2018 - Gernot Haas

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 17.09.2018 - Gernot HaasJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 13: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 17.09.2018 - Gernot Haas

46 Min.Folge vom 17.09.2018Ab 6

Gernot Haas, unter anderem bekannt als Imitator von Dieter Bohlen, Gerda Rogers oder Arnold Schwarzenegger, spielt sich diesmal selbst und nimmt am Montag, den 17. September um 21:15 Platz am Witze-Stammtisch in „Sehr witzig!?“ auf PULS 4.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen