Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 29.10.2018 - Mario Lucic

PULS 4Staffel 5Folge 19vom 29.10.2018
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 29.10.2018 - Mario Lucic

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 29.10.2018 - Mario LucicJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 19: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 29.10.2018 - Mario Lucic

45 Min.Folge vom 29.10.2018Ab 6

Comedian Gery Seidl, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster kehren zu einer neuen Folge von „Sehr Witzig!?“ beim PULS 4-Stammtisch ein. Stand-Up-Comedian Mario Lucic ist mit von der Partie und heizt dem Witze-Trio ein. Harry Prünster zeigt dem Stargast Mario Lucic was es heißt, der Witze-König zu sein und greift beim Promille-Witz zur „Ich kann’s besser“-Karte. Es ist nicht die letzte Joker-Karte des Abends, denn bei Bier, Spritzer und Apfelsaft duellieren sich die Comedians in den lustigsten Witze-Kategorien nur zu gerne. Wer in dieser Folge den Pointen-Vogel abschießt und wer die Stammtisch-Rechnung bei Wirt Schurli begleichen darf?

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen