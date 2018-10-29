Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 29.10.2018 - Mario LucicJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 19: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 29.10.2018 - Mario Lucic
Comedian Gery Seidl, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster kehren zu einer neuen Folge von „Sehr Witzig!?“ beim PULS 4-Stammtisch ein. Stand-Up-Comedian Mario Lucic ist mit von der Partie und heizt dem Witze-Trio ein. Harry Prünster zeigt dem Stargast Mario Lucic was es heißt, der Witze-König zu sein und greift beim Promille-Witz zur „Ich kann’s besser“-Karte. Es ist nicht die letzte Joker-Karte des Abends, denn bei Bier, Spritzer und Apfelsaft duellieren sich die Comedians in den lustigsten Witze-Kategorien nur zu gerne. Wer in dieser Folge den Pointen-Vogel abschießt und wer die Stammtisch-Rechnung bei Wirt Schurli begleichen darf?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick