Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 15.10.2018 - Joesi Prokopetz

PULS 4Staffel 5Folge 17vom 15.10.2018
46 Min.Folge vom 15.10.2018Ab 6

Die lustigste Stammtischrunde der Nation trifft sich wieder bei einer neuen Folge "Sehr Witzig!?" und bei einigen Gläsern Spritzwein auf PULS 4. Comedian Gery Seidl, Witze-König Harry Prünster und Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper können sich kaum auf den Stühlen halten, wenn Stargast Joesi Prokopetz in seine Witz-Schatzkiste greift. Joesi Prokopetz schlägt nicht nur beim Kurzwitz und beim Schwiegermutterwitz zu, sondern zückt auch bei Gery Seidl die "Ich kanns besser"-Karte. Als Höhepunkt stellt er sein Talent zur Sangeskunst in der Meisterkategorie der Witze - dem Gstanzl-Witz - unter Beweis. "Sehr Witzig!? - Der Witzestammtisch" auf PULS 4, dort werden die "Lachmuskeln trainert"!

