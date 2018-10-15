Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 15.10.2018 - Joesi ProkopetzJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 17: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 15.10.2018 - Joesi Prokopetz
Die lustigste Stammtischrunde der Nation trifft sich wieder bei einer neuen Folge "Sehr Witzig!?" und bei einigen Gläsern Spritzwein auf PULS 4. Comedian Gery Seidl, Witze-König Harry Prünster und Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper können sich kaum auf den Stühlen halten, wenn Stargast Joesi Prokopetz in seine Witz-Schatzkiste greift. Joesi Prokopetz schlägt nicht nur beim Kurzwitz und beim Schwiegermutterwitz zu, sondern zückt auch bei Gery Seidl die "Ich kanns besser"-Karte. Als Höhepunkt stellt er sein Talent zur Sangeskunst in der Meisterkategorie der Witze - dem Gstanzl-Witz - unter Beweis. "Sehr Witzig!? - Der Witzestammtisch" auf PULS 4, dort werden die "Lachmuskeln trainert"!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick