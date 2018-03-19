Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 19.03.2018 - Kristina SprengerJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 3: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 19.03.2018 - Kristina Sprenger
46 Min.Folge vom 19.03.2018Ab 6
Die österreichische Schauspielerin nimmt nicht nur am Witze-Stammtisch von PULS 4 platz, sondern sorgt auch für eine Schenkelklopfer beim Publikum.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4