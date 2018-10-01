Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 01.10.2018 - Peter MoiziJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 15: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 01.10.2018 - Peter Moizi
47 Min.Folge vom 01.10.2018Ab 6
Der lustige Steirer Peter Moizi kann nicht nur einen ausgezeichneten Toni Polster imitieren – er hat auch äußerst kritische und lustige Witze auf Lager! Das beweist er den Witze-Experten Gery Seidl, Lydia Prenner-Kasper und Harry Prünster am 1. Oktober um 21:15 auf PULS 4 in einer brandneuen Folge „Sehr Witzig!? – Der Witze-Stammtisch“. Von Google bis zu fairen Gehalts-Diskussionen: Die Comedians geben sich an diesem Abend sehr kritisch und fassen aktuelle Themen am Witze-Stammtisch auf. Für Auflockerung sorgt der ein oder andere prägnante Blondinenwitz.
