Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 01.10.2018 - Peter Moizi

PULS 4Staffel 5Folge 15vom 01.10.2018
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 01.10.2018 - Peter Moizi

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 01.10.2018 - Peter MoiziJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 15: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 01.10.2018 - Peter Moizi

47 Min.Folge vom 01.10.2018Ab 6

Der lustige Steirer Peter Moizi kann nicht nur einen ausgezeichneten Toni Polster imitieren – er hat auch äußerst kritische und lustige Witze auf Lager! Das beweist er den Witze-Experten Gery Seidl, Lydia Prenner-Kasper und Harry Prünster am 1. Oktober um 21:15 auf PULS 4 in einer brandneuen Folge „Sehr Witzig!? – Der Witze-Stammtisch“. Von Google bis zu fairen Gehalts-Diskussionen: Die Comedians geben sich an diesem Abend sehr kritisch und fassen aktuelle Themen am Witze-Stammtisch auf. Für Auflockerung sorgt der ein oder andere prägnante Blondinenwitz.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen