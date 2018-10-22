Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 22.10.2018 - Marc PircherJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 18: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 22.10.2018 - Marc Pircher
46 Min.Folge vom 22.10.2018Ab 6
Diese "Sehr witzig!?" Sendung auf PULS 4 ist nichts für schwache Nerven! Denn Schlager-Ikone Marc Pircher beweist, dass er tief in die Witze-Kiste greifen kann: Mit Witze-König Harry Prünster duelliert er sich um den "Schwarzen Humor"-Witz. Wer kann das Rennen machen? Comedian Gery Seidl bringt das Publikum mit einem außergewöhnlichen Meerschweinchenwitz zum Lachen, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper punktet mit dem Bundesländerwitz und Harry Prünster versucht sich ausnahmsweise am gefürchteten Gstanzl-Witz. Ob er damit die anderen Witze-Experten überzeugen kann?
