Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.11.2018 - Claudia SadloJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 20: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.11.2018 - Claudia Sadlo
46 Min.Folge vom 05.11.2018Ab 6
„Ein Wahnsinn. Hier geht’s zu!“, freut sich Claudia Sadlo. Die Waldviertlerin stattet der lustigen Stammtischrunde um Comedian Gery Seidl, Witze-König Harry Prünster und Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper auf PULS 4 einen Besuch ab – und mischt die Runde von Anfang an auf. Kann sich die Nachwuchskünstlerin gegen die Witze-Urgesteine behaupten? Beziehungswitze, Kinderwitze, Pfarrerwitze: Das angestammte Witze-Trio sowie Stargast Claudia Sadlo feuern auch in der neuen Folge „Sehr witzig!?“ ein buntes Sprüche-Feuerwerk ab. Aber wer erntet die meisten Lacher und sammelt damit die meisten Punkte?
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4