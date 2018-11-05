Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.11.2018 - Claudia Sadlo

PULS 4Staffel 5Folge 20vom 05.11.2018
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.11.2018 - Claudia Sadlo

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.11.2018 - Claudia SadloJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 20: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.11.2018 - Claudia Sadlo

46 Min.Folge vom 05.11.2018Ab 6

„Ein Wahnsinn. Hier geht’s zu!“, freut sich Claudia Sadlo. Die Waldviertlerin stattet der lustigen Stammtischrunde um Comedian Gery Seidl, Witze-König Harry Prünster und Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper auf PULS 4 einen Besuch ab – und mischt die Runde von Anfang an auf. Kann sich die Nachwuchskünstlerin gegen die Witze-Urgesteine behaupten? Beziehungswitze, Kinderwitze, Pfarrerwitze: Das angestammte Witze-Trio sowie Stargast Claudia Sadlo feuern auch in der neuen Folge „Sehr witzig!?“ ein buntes Sprüche-Feuerwerk ab. Aber wer erntet die meisten Lacher und sammelt damit die meisten Punkte?

Weitere Folgen in Staffel 5

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

