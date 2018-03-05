Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.03.2018 - Chris Stephan

PULS 4Staffel 5Folge 1vom 05.03.2018
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.03.2018 - Chris Stephan

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.03.2018 - Chris StephanJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 1: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 05.03.2018 - Chris Stephan

45 Min.Folge vom 05.03.2018Ab 6

PULS 4 Moderator und Entertainer Chris Stephan bringt das Publikum bei "Sehr witzig!?" zum beben. Mit dem ein oder anderen Schenkelklopfer sorgt er für ordentliche Lacher.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen