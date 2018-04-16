Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 16.04.2018 - Tricky Niki

PULS 4Staffel 5Folge 7vom 16.04.2018
45 Min.Folge vom 16.04.2018Ab 6

Der österreichische Bauchredner, Comedian und Entertainer Tricky Niki beehrt zum zweiten Mal "Sehr witzig!?" auf PULS 4. Erneut sorgt er mit seinen Künsten für ordentliche Schenkelklopfer und Unterhaltung.

