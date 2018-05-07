Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 07.05.2018 - Leo LukasJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 10: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 07.05.2018 - Leo Lukas
45 Min.Folge vom 07.05.2018Ab 6
Steirer Leo Lukas beehrt erneut "Sehr witzig!?" auf PULS 4. Mit dem ein oder anderen Schenkelklopfer trainiert er die Lachmuskeln des Publikums.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4