Folge vom 08.08.2025: Silvia kocht: Unterwegs in der Oststeiermark
Silvia Schneider bereist in dieser Folge von Silvia kocht die Oststeiermark. Gestartet wird in der Gemeinde Waldbach-Mönichwald. Etwa 50 Kilometer nordöstlich der steirischen Landeshauptstadt Graz, im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld feiern die Waldbach-Mönichwalder ihr berühmtes Krapfenfest. Organisatorin Brigitte Notter erzählt über den Krapfenkirtag. Viel Zeit zum Tratschen bleibt Brigitte und Silvia nicht, denn es gilt, viele Gäste mit vielen verschiedenen Krapfen glücklich zu stimmen. Waldbach-Mönichwald ist auch als Ausgangspunkt für Wanderungen, Radtouren und Erkundungen der Oststeiermark bekannt. Silvia entscheidet sich für einen Spaziergang zur Burg Festenburg. Burgpfarrer Sighard Schreiner zeigt ihr die Burganlage. Weiter geht es für Silvia Schnieder ins Wechselland zu Ingrid Lederer. Die Wirtin betreibt in Dechantskirchen ihr Lokal und zeigt Silvia die Zubereitung von Strauben. Danach ist Sport angesagt. Ines Buchgeher ist Mountainbike Guide und leidenschaftliche Bikerin. Gemeinsam erkunden sie das Wegenetz, das sich über 50 km über das Joglland wie auch das Wechselland erstreckt. Gerichte: 1. Forellenfilet auf Nudelbett mit Limetten-Kräutersauce 2. Strauben Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel