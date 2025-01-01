Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 11
Reise ins Nichts

Reise ins NichtsJetzt kostenlos streamen

Simsalabim Sabrina

Folge 11: Reise ins Nichts

22 Min.

Sabrina hat einen Unsichtbarkeitsschleim gebraut und will jetzt Cassandra damit ärgern. Die schmiert sich aber auch schnell damit ein, und zu spät bemerken die beiden Hexen, dass der Schleim Nebenwirkungen hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Simsalabim Sabrina
WildBrain

Simsalabim Sabrina

Alle 1 Staffeln und Folgen