Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 5
Verhext

Simsalabim Sabrina

Folge 5: Verhext

22 Min.

Harvey macht tausend Sachen und hat kaum Zeit für Sabrina. Dafür belegt sie ihn mit einem Zauberspruch, damit er nur Augen für sie hat. Das passiert dann dummerweise wörtlich. Harvey ist ständig um sie rum und übertreibt in allen Dingen, so dass Sabrina versucht, den Zauberspruch rückgängig zu machen. Das misslingt:Jetzt ist Harvey nur auf sich selbst fixiert. Er fliegt aus der Arbeitsgruppe für die Wissenschaftsmesse und auch der Trainer der Basketballmannschaft suspendiert ihn vom nächsten großen Spiel. Als Redakteur der Schülerzeitung bringt Harvey ein Babyfoto von sich auf die Titelseite. Sabrina hat Mühe alles wieder gerade zu biegen.

