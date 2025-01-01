Staffel 1Folge 18
Simsalabim Sabrina
Folge 18: Die zauberhafte Hundeshow
22 Min.
Harvey hat einen Hund, Bilbo, der außergewöhnlich intelligent ist. Gemeinsam mit Sabrina trainiert er ihn für eine Hunde-Show, aber da Sabrina besessen davon ist, Cassandra zu schlagen, macht Harvey lieber allein mit seinem Hund weiter. Zum großen Wettbewerb treten Sabrina mit ihrem Kater Salem und Cassandra mit ihremHasen Mephista an. Aber alle Zauberei kann den Siegeszug von Harveys kleinem Hündchen nicht aufhalten.
