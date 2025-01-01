Staffel 1Folge 12
EifersuchtJetzt kostenlos streamen
Simsalabim Sabrina
Folge 12: Eifersucht
22 Min.
Sabrina ist eifersüchtig auf Cassandra. Dummerweise wünscht sie sich ausgerechnet im Zauberkesselunterricht, dass die Eifersucht sie verlassen möge. Diese tut es dann auch in Form eines kleinen grünen Wurmes mit grünen Augen, und wer auch immer vom Lichtstrahl des kleinen Wurms getroffen wird, reagiert eifersüchtig und böse. Das Eifersuchtsmonster wird immer größer. Mit Hilfe eines Prismas gelingt es Sabrina und Cassandra, gemeinsam den Lichtstrahl des Monsters in seine Bestandteile zu zerlegen und das Monster selbst zu vernichten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Simsalabim Sabrina
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX