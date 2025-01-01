Zum Inhalt springenBarrierefrei
Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 17
Haustier-Stress

Folge 17: Haustier-Stress

22 Min.

Durch ein kleines Versehen zaubert sich Sabrina ein kuschliges Haustier, Spunky, das sie nicht mehr hergeben will. Spunky ist in Wahrheit ein hinterhältiger Zauberer, der Sabrina ihre Zauberkräfte abzapft. Die Warnungen von Salem schlägt Sabrina in den Wind, ja, sie schmeißt ihre Katze sogar aus dem Haus. Erst die beiden Detektive Harsky und Stutch können Sabrina überzeugen, dass Salem die Wahrheit gesagt hat. Im letzten Augenblick gelingt es den beiden Detektiven und Sabrina, Salem aus den Klauen des teuflischen Zauberers zu befreien.

