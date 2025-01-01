Zum Inhalt springenBarrierefrei
WildBrainStaffel 1Folge 9
Der Zauberspruch-Wettbewerb

Folge 9: Der Zauberspruch-Wettbewerb

22 Min.

Sabrina und Cassandra sollen gemeinsam am Zaubersprüche-Wettbewerb in der Unterwelt teilnehmen. Sie sollen zwar zusammenarbeiten, aber jede versucht, die andere durch einen besonderen Zauberspruch zu übertrumpfen. Sabrina erkundigt sich bei ihren Tanten Hilda und Zelda nach dem Zauberspruch, mit dem sie vor 300 Jahren den Zaubersprüche-Wettbewerb gewonnen haben. Sabrina und Cassandra treten als eine Person mit zwei Köpfen im Wettbewerb an und gewinnen einen Sonderpreis für besonders gute Zusammenarbeit.

