Staffel 1Folge 14
Simsalabim Sabrina
Folge 14: Hilfe, ich bin zu dick!
22 Min.
Salem lässt versehentlich Sabrinas Jeans etwas einlaufen. Daraufhin glaubt Sabrina, sie sei zu dick, und hungert wie eine Blöde, nur um ein paar Pfunde abzuspecken. Als Höhepunkt taucht dann auch noch General Käsekopf auf, der mit seiner Fressalien-Armee gegen Sabrina kämpft, hat sie doch die Einstellung, das Essen sei ihr Feind. Zu guter Letzt kommt es zu einer friedlichen Einigung, Sabrina isst wieder, und der Krieg ist beendet.
Genre:Animation, Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX