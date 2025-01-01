Staffel 1Folge 1
Simsalabim Sabrina
Folge 1: Traumzeit
22 Min.
Sabrina hat eine Allergie, sie vergisst eine Verabredung mit Harvey, obendrein wird sie auch noch von ihren Mitschülerinnen Cassandra, Tiffany und Margaux geärgert. Als sie sich auf den Weg in die Unterwelt macht, um ein Upgrading für ihren Hexenbesen zu kaufen, lässt sie sich zu einem Besuch in der Traumwelt verführen und opfert dafür wertvolle Kreditpunkte. Dort ist alles so, wie sie es haben will. Sie ist eine Pharaonin und ihre Feinde aus der realen Welt sind in der Traumwelt ihre Diener. Cassandra kriegt mit, dass irgendetwas nicht stimmt und verfolgt Sabrina bis in die Traumwelt.
Genre:Animation, Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX