Staffel 1Folge 20
Der Baby DracheJetzt kostenlos streamen
Simsalabim Sabrina
Folge 20: Der Baby Drache
22 Min.
Trotz aller Verbote nimmt Sabrina bei einem Besuch in der Unterwelt einen vermeintlichen Stein mit nach Greendale. Dieser entpuppt sich als Dinosaurier-Ei. Mit dem kleinen Dino hat Sabrina jede Menge Spaß. Dummerweise bemerkt sie nicht, dass sie sich eine kleine diebische Elster ins Haus geholt hat. Als der Dino Cassandras neue Kette klaut, wird Maritza verdächtigt, den Diebstahl begangen zu haben. Mit Hilfe des "Alchemisten Al" gelingt es Sabrina, den kleinen Dino wieder zurück in die Unterwelt zu seiner Mama zu bringen und die Kette Cassandra wieder ins Fach zu legen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Simsalabim Sabrina
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX