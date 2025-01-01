Zum Inhalt springenBarrierefrei
Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 2
Der Tanzabend

Folge 2: Der Tanzabend

22 Min.

Der erste High-School-Ball findet statt. Harvey glaubt, dass Sabrina seine Einladung nicht annehmen möchte. Cassandra will Sabrina ihren Freund Harvey ausspannen.Um das zu verhindern, lädt Sabrinas Freundin Maritza Harvey selber zu dem Ball ein. Cassandra überredet Sabrina, sich gemeinsam mit ihr an Maritza zu rächen.

