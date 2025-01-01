Staffel 1Folge 2
Simsalabim Sabrina
Folge 2: Der Tanzabend
22 Min.
Der erste High-School-Ball findet statt. Harvey glaubt, dass Sabrina seine Einladung nicht annehmen möchte. Cassandra will Sabrina ihren Freund Harvey ausspannen.Um das zu verhindern, lädt Sabrinas Freundin Maritza Harvey selber zu dem Ball ein. Cassandra überredet Sabrina, sich gemeinsam mit ihr an Maritza zu rächen.
Genre:Animation, Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX