Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 8
Sabrinas Dopplegängerin

Folge 8: Sabrinas Dopplegängerin

22 Min.

Sabrina und Cassandra haben Training im Hexenvolleyball. Da Harvey zur selben Zeit eine Party schmeißt, schaffen sie sich zwei Doppelgängerinnen. Während Cassandras Double ausgesprochen nett ist, ist Sabrina zwei sozusagen das ganze Gegenteil von Sabrina. Sie will Sabrinas Platz einnehmen und versucht zu guter Letzt, Enchantra vorzumachen, dass sie die Richtige sei. Enchantra durchschaut das falsche Spiel und löst den Zauber auf.

WildBrain

