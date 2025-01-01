Staffel 1Folge 4
Simsalabim Sabrina
Folge 4: Die Katze als Lehrer
22 Min.
Salem übernimmt den Geschichtsunterricht in der Zauberschule. Sabrina glaubt, dass sie einen Sonderstatus genießt und keine Hausaufgaben machen muss. Nach wenigen Tagen gibt Salem verzweifelt auf und zieht sich ins Seniorenwohnheim für Zauberer in der Unterwelt zurück. Als Sabrina ihn zurückholen will, wird sie vom Schwarzen Hund von Bayern verfolgt. Nur aufgrund der Tatsache, dass sie ihre letzten Hausaufgaben gemacht hat, weiß sie, mit welchem Zauberspruch man den Hund wieder los wird.
Simsalabim Sabrina
Genre:Animation, Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX