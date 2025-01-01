Smallville
Folge 1: Die zweite Chance
41 Min.Ab 12
Oliver wird unaufhörlich von Rick Flag gefoltert. Kann Chloe ihn mit Hilfe des Helmes der Justice League finden und dem Grauen ein Ende machen? Außerdem erwacht Tess im Luthor Corp Labor inmitten von Lex-Klonen, als sie plötzlich von Alexander niedergeschlagen wird und dieser nun Lois benutzt, um Clark eine verhängnisvolle Falle zu stellen ...
