Smallville
Folge 5: Das Geheimnis
41 Min.Ab 12
Ein ägyptischer Juwel bringt Ärger nach Smallville. Dank des Schmuckstückes gelingt es der pharaonischen Göttin Isis, Lois' Körper in ihren Besitz zu bringen. Das Ziel der Göttin: ihren geliebten Osiris wiederzubeleben. Doch dies hätte ungeahnte Folgen, denn mit Osiris würde auch dessen Reich wieder auferstehen - die Hölle auf Erden ...
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
