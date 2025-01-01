Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 5
41 Min.Ab 12

Ein ägyptischer Juwel bringt Ärger nach Smallville. Dank des Schmuckstückes gelingt es der pharaonischen Göttin Isis, Lois' Körper in ihren Besitz zu bringen. Das Ziel der Göttin: ihren geliebten Osiris wiederzubeleben. Doch dies hätte ungeahnte Folgen, denn mit Osiris würde auch dessen Reich wieder auferstehen - die Hölle auf Erden ...

