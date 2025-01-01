Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 13
Folge 13: Die Abstimmung

39 Min.Ab 12

Lionel ist zurück und übernimmt wieder bei LuthorCorp. Außerdem macht er sich auf die Suche nach Alexander. Clarks Mutter Martha wird bei einer im Fernsehen übertragenen Kundgebung angeschossen und schwer verletzt. Wie sich herausstellt, galt die mit Kryptonit versetzte Kugel eigentlich Clark.

