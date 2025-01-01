Smallville
Folge 19: Die dunkle Kraft
41 Min.Ab 12
Obwohl Slade eigentlich in die Phantomzone verbannt war, gelangt er zurück auf die Erde. Der einzig mögliche Grund dafür: Die Phantomzone wurde geöffnet. Um das rückgängig zu machen, müssen Clark und Oliver in einer Art Gladiatorenduell in Zods Arena gegeneinander antreten. Lois erfährt, dass Clark ein Geheimnis mit Tess geteilt hat, von dem Lois bisher nichts wusste.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen