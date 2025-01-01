Smallville
Folge 2: Das Schicksal
40 Min.Ab 12
Oliver spürt seinen Peiniger Rick Flag auf und erfährt, dass dieser ihn gegen Chloe eingetauscht hat, die an einer Vergiftung starb. Als Oliver Clark darüber informiert, kommt ihnen der Verdacht, dass Chloe ihren Tod vielleicht nur vorgetäuscht hat. Lois trifft inzwischen den Archäologen Carter Hill in Ägypten und vermutet hinter seiner Geschichte über den wiedergeborenen pharaonischen Prinz eine Autobiografie.
