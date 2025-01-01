Smallville
Folge 16: Clarks Bruder
41 Min.Ab 12
Clark spürt eine starke Verbindung zu Alexander, als er erfährt, dass dieser dieselben Gene hat wie er. Die beiden verbringen neuerdings viel Zeit miteinander. Aber ob Clarks Lektionen etwas in dem düsteren Jungspund bewirken können? Zur selben Zeit entlarven Tess und Lois Lionels Tarnaktion.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen