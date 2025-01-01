Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Clarks Bruder

WarnerStaffel 10Folge 16
Clarks Bruder

Clarks BruderJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 16: Clarks Bruder

41 Min.Ab 12

Clark spürt eine starke Verbindung zu Alexander, als er erfährt, dass dieser dieselben Gene hat wie er. Die beiden verbringen neuerdings viel Zeit miteinander. Aber ob Clarks Lektionen etwas in dem düsteren Jungspund bewirken können? Zur selben Zeit entlarven Tess und Lois Lionels Tarnaktion.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen