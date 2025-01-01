Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Verlorene Seelen

WarnerStaffel 10Folge 8
Verlorene Seelen

Verlorene SeelenJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 8: Verlorene Seelen

41 Min.Ab 16

Tess wird von schlimmen Alpträumen und Kindheitserinnerungen geplagt - ausgelöst durch eine mysteriöse Musikbox, die von einem Unbekannten geschickt wurde. Clark begleitet sie zu dem Waisenhaus, in dem sie von ihren Eltern zurückgelassen wurde. Sie finden heraus, dass "Granny", die Leiterin des Heims, gar keine großmütterliche, fürsorgliche Frau ist, sondern ihre Schützlinge einer Gehirnwäsche unterzog.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen