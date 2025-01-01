Smallville
Folge 8: Verlorene Seelen
41 Min.Ab 16
Tess wird von schlimmen Alpträumen und Kindheitserinnerungen geplagt - ausgelöst durch eine mysteriöse Musikbox, die von einem Unbekannten geschickt wurde. Clark begleitet sie zu dem Waisenhaus, in dem sie von ihren Eltern zurückgelassen wurde. Sie finden heraus, dass "Granny", die Leiterin des Heims, gar keine großmütterliche, fürsorgliche Frau ist, sondern ihre Schützlinge einer Gehirnwäsche unterzog.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen