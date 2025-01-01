Smallville
Folge 17: Kent
40 Min.Ab 12
Clark Luthor nimmt Clark Kent gefangen und entführt ihn in eine Parallelwelt. Lois überredet Dr. Hamilton, ihr dabei zu helfen, ihren Clark wieder zurückzuholen. Bei den Luthors kommt es zum Familienstreit: Clark Luthor will Tess zwingen, sich ihm anzuschließen und droht ihr ...
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
