Smallville
Folge 14: Maskerade
40 Min.Ab 12
Desaad versucht, Chloe mit der Finsternis zu infizieren, aber Clark und Oliver können sie retten. Dafür muss Oliver allerdings einen hohen Preis bezahlen. Währenddessen rät Lois Clark dazu, sich eine bessere Tarnung zuzulegen, um seine Identität zu schützen.
