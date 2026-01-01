Smallville
Folge 4: Schuld oder Liebe
41 Min.Ab 12
Lois schleppt Clark zum fünfjährigen High-School-Klassenreffen, obwohl er überhaupt keine Lust darauf hat. Aber dann schwelgt er doch in Erinnerungen an die alten Zeiten mit Lana und Chloe. Wie ein Gruß aus der Zukunft taucht just in diesem Moment Braniac 5.0 aus dem 31. Jahrhundert auf. Er zeigt Clark, was wirklich in der Nacht passierte, als Jonathan starb und ermutigt ihn zu weiteren Heldentaten.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
