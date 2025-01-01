Smallville
Folge 15: Der Junggesellenabschied
41 Min.Ab 12
Am Morgen nach dem Junggesellenabschied können sich Clark und seine Freunde an nichts mehr erinnern. Ebenso geht es Lois nach ihrem Junggesellinnenabschied. Beide versuchen zurückzuverfolgen, was in der Nacht zuvor passierte: Warum kann Lois ihren Verlobungsring nicht mehr finden? Und was bedeutet der Affe, der am Morgen auf Clarks Brust sitzt?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen