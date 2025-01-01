Smallville
Folge 9: Das Gesetz
40 Min.Ab 12
Oliver will die VRA testen und outet sich bei einer Pressekonferenz als Superheld. Wie befürchtet wird er gefangen genommen und in einem geheimen Gefängnis gefoltert, um auch seine Superhelden-Freunde auf den Plan zu rufen und zu identifizieren. Aquaman und dessen Frau Mera entdecken schließlich das Unterwasser-Gefängnis, in dem Oliver festgehalten wird. Als sie versuchen einzudringen, startet der General jedoch die automatische Selbstzerstörung ...
