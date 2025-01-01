Smallville
Folge 21: Der Retter der Welt
81 Min.Ab 12
Im Serienfinale treffen Lois und Clark die letzten Vorbereitungen für ihre Hochzeit. Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein: Lois bekommt kalte Füße. Und auch Clark braucht einen Ratgeber. Er wendet sich ein letztes Mal an Jor-El, der ihm aufzeigt, wer er war, wer er heute ist, und welche Aufgaben noch vor ihm liegen. Clark tritt seine letzte Prüfung an auf dem Weg zum ultimativen Superhelden: Superman.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
