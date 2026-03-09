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Soko Donau Staffel 20

Soko Donau (1/13): Vergeltung

ORF2Staffel 20Folge 1vom 09.03.2026
Soko Donau (1/13): Vergeltung

Soko Donau (1/13): VergeltungJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 20

Folge 1: Soko Donau (1/13): Vergeltung

44 Min.Folge vom 09.03.2026

Ein Oldtimer, ein Toter, viele Fragen: Die Soko Donau kehrt mit rätselhaften Fällen zurück. Die Soko Donau kehrt mit vertrauten Ermittlern zurück, als ein älterer Mann in seiner Garage an einer Kohlenmonoxidvergiftung stirbt. Rasch wird klar, dass es kein Unfall war: Eine junge Kollegin entdeckt erste Ungereimtheiten, das Alibi der Witwe bröckelt, und auch ein Nachbar sowie ein dubioser Investmentbanker rücken ins Visier. Ein Fall, der das Team ordentlich fordert. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Matea Novak (Amal Thamer) Ines Lutz (Anastasia Novotny) Michael Glantschnig (Roman Hollinger) Nikolaus Lessky (Valentin Kempf) Clemens Berndorff (Charly Purtscher) Sabine Muhar (Verkäuferin) Nadja Lengyel (Marie) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Sigrid Neudecker Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

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