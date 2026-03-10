Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 20

Soko Donau (3/13): Sisyphos

ORF2Staffel 20Folge 3vom 10.03.2026
Soko Donau (3/13): Sisyphos

Soko Donau (3/13): SisyphosJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 20

Folge 3: Soko Donau (3/13): Sisyphos

44 Min.Folge vom 10.03.2026

Ein Mord im Fitnessstudio wirbelt Leben durcheinander und eine mysteriöse Sprachnachricht verändert alles. Ein Fitnessstudiobetreiber wird mit einer Hantelstange erschlagen, mehrere Personen geraten unter Verdacht: die untreue Ehefrau, eine enge Klientin und ein korrupter Politiker. Die Ermittler glauben, dem Täter nahe zu sein, als eine gelöschte Sprachnachricht auftaucht, in der die Witwe den Mord gesteht. Doch sie bestreitet, die Nachricht je aufgenommen zu haben – und der Fall wird erneut rätselhaft. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Thomas Clemens (Thomas Albrechts) Xaver Hutter (Harald Messerschmidt) Aslan Aslan (Masud Ansari) Mariam Hage (Yasmin Ansari) Christina Trefny (Bianca Harreither) Felix Kreutzer (Oliver Grassl) Gisela Salcher (Hertha) Lina Oppolzer (Nachrichtensprecherin) Andrea Nitsche (Viktoria Beier) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Michael Griessler Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 20

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 20
ORF2
Soko Donau Staffel 20

Soko Donau Staffel 20

Alle 1 Staffeln und Folgen