Soko Donau (3/13): SisyphosJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 20
Folge 3: Soko Donau (3/13): Sisyphos
Ein Mord im Fitnessstudio wirbelt Leben durcheinander und eine mysteriöse Sprachnachricht verändert alles. Ein Fitnessstudiobetreiber wird mit einer Hantelstange erschlagen, mehrere Personen geraten unter Verdacht: die untreue Ehefrau, eine enge Klientin und ein korrupter Politiker. Die Ermittler glauben, dem Täter nahe zu sein, als eine gelöschte Sprachnachricht auftaucht, in der die Witwe den Mord gesteht. Doch sie bestreitet, die Nachricht je aufgenommen zu haben – und der Fall wird erneut rätselhaft. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Thomas Clemens (Thomas Albrechts) Xaver Hutter (Harald Messerschmidt) Aslan Aslan (Masud Ansari) Mariam Hage (Yasmin Ansari) Christina Trefny (Bianca Harreither) Felix Kreutzer (Oliver Grassl) Gisela Salcher (Hertha) Lina Oppolzer (Nachrichtensprecherin) Andrea Nitsche (Viktoria Beier) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Michael Griessler Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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