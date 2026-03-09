Soko Donau (2/13): Alte LiebeJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 20
Folge 2: Soko Donau (2/13): Alte Liebe
Während das Team mit einer am Donauufer angeschwemmten Frauenleiche beschäftigt ist, bekommt Klaus schlechte Nachrichten: Suse, seine Exfreundin und Exkollegin aus Graz, ist bei einem Unfall mit Fahrerflucht ums Leben gekommen. Klaus fährt in die Steiermark und trifft dort Suses Tochter, die nicht an einen Unfall glaubt, und alte Freunde von früher. Es stellt sich heraus, dass zwischen Suses Tod und der Wiener Frauenleiche ein Zusammenhang besteht, und für Klaus zeigt sich, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Besetzung: Martin Gruber (Max Herzog) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Max Fischnaller (Julius Rubatsch) Markus Hamele (Sonny Raimann) Karl Fischer (Erwin Happich) Sibylle Gogg (Ellen Raimann) Jakob Schmidt (Frido Mattuschka) Toni Gohl (Alma Aigner) Annette Holzmann (Suse Aigner) Paul Hassler (Bernhard Fritsch) Helene Pointner (Johanna) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Frank Weller, Andreas Quetsch Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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